Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etiler'de... Ayrı araçla aynı eve
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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etiler'de... Ayrı araçla aynı eve

Hürriyet - Haberler | Magazin
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan Etiler'de... Ayrı araçla aynı eve

SOSYAL MESAFEYE UYUYORUZOyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan önceki gün Etiler'de objektife yansıdı.

SOSYAL MESAFEYE UYUYORUZ

Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan önceki gün Etiler'de objektife yansıdı. Çiftin ayrı araçlarla dolaşması dikkat çekti. Yağmur Atacan, mikrofon uzatan muhabirlere esprili bir açıklama yaptı: "Görüyorsunuz değil mi sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz! Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz."

YAĞMUR, ÇAMUR SEVİYOR

Pınar Altuğ da muhabirlerin ricası üzerine aracının kapısını açıp poz verdi. Leopar desenli mini eteği ve ona uygun maskesiyle dikkat çeken Altuğ, Atacan'ın aracındaki çamur izlerini muhabirlere göstererek eşine takıldı: "Bir onun aracına bakın, bir de benimkine. O çamur seviyor."

Kaynak: Hürriyet

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