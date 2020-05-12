Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
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Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Pınar Altuğ, oğlu Pars'ın ölümünden sonra verdiği röportajın altına "Bu karnı çıkmasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" şeklinde yorum yapılan Ebru Şallı'ya destek oldu. Kötü yorum karşısında çılgına dönen Altuğ, "İnsan demek hata" sözleriyle tepki gösterdi.

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
12.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:06

Geçtiğimiz ay 9 yaşındaki oğlunu lenfoma tedavisi gördüğü hastanede kaybeden Ebru Şallı, günler sonra Ayşe Arman'a röportaj vererek yaşadıklarını anlattı. Evlat acısı yaşayan Şallı'ya yapılan bir yorum ise Pınar Altuğ'u çileden çıkardı.

"BU KADAR KALPSİZ VE KÖTÜ OLUNABİLİR Mİ?"

Şallı'nın oğlunun kaybının ardından yaşadıkları sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bir kadın sosyal medya kullanıcısı ise Şallı için "Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" yorumunu yaptı. Yapılan bu yorum karşısında çılgına dönen oyuncu Pınar Altuğ ise "Gerçekten bu kadar kalpsiz, bu kadar kötü olabilir mi bir insan? Bence insan demek de hata ama!" diyerek tepki gösterdi.

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

9 YAŞINDAKİ OĞLU VEFAT ETTİ

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun zamandır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da hayatını kaybetti. Evladının iyileşmesi için ilik veren ve tedavisi boyunca yanından ayrılmayan Şallı, Pars'ın mezar taşına "Sen hep benimlesin ponçiğim" yazdırdı. Sık sık oğlunun mezarını ziyaret eden Şallı, günler sonra Ayşe Arman'a röportaj vererek hastalığı öğrendiği ilk günden bu yana yaşadıklarını anlattı.

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Haber Yorumları (1)
AD: ALLAHIM SEN EVLAT ACISI YAŞATMA YARABBİM. KİM OLURSA NE OOLURSA OLSUN O BİR ANNE VE ÖLENDE ONUN VÜCUDUNUN BİR PARÇASI. İNSANIN KOLU KOPUNCA NE HİSSEDERSE EVLADINDA DA ONU HİSSEDER. SIRF KONUŞCAM, Bİ SES OLSUN DİYE ACILI Bİ ANNEYE BU LAFLARI KİMSE SÖYLEYEMEZ. KINIYORUM LANETLİYORUM.
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