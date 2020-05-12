Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Pınar Altuğ, oğlu Pars'ın ölümünden sonra verdiği röportajın altına "Bu karnı çıkmasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" şeklinde yorum yapılan Ebru Şallı'ya destek oldu. Kötü yorum karşısında çılgına dönen Altuğ, "İnsan demek hata" sözleriyle tepki gösterdi.

Geçtiğimiz ay 9 yaşındaki oğlunu lenfoma tedavisi gördüğü hastanede kaybeden Ebru Şallı, günler sonra Ayşe Arman'a röportaj vererek yaşadıklarını anlattı. Evlat acısı yaşayan Şallı'ya yapılan bir yorum ise Pınar Altuğ'u çileden çıkardı.

"BU KADAR KALPSİZ VE KÖTÜ OLUNABİLİR Mİ?"

Şallı'nın oğlunun kaybının ardından yaşadıkları sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bir kadın sosyal medya kullanıcısı ise Şallı için "Bu karnı çıkmasın, çatlamasın diye erkenden aldırılan çocuklardan mı?" yorumunu yaptı. Yapılan bu yorum karşısında çılgına dönen oyuncu Pınar Altuğ ise "Gerçekten bu kadar kalpsiz, bu kadar kötü olabilir mi bir insan? Bence insan demek de hata ama!" diyerek tepki gösterdi.

9 YAŞINDAKİ OĞLU VEFAT ETTİ

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun zamandır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da hayatını kaybetti. Evladının iyileşmesi için ilik veren ve tedavisi boyunca yanından ayrılmayan Şallı, Pars'ın mezar taşına "Sen hep benimlesin ponçiğim" yazdırdı. Sık sık oğlunun mezarını ziyaret eden Şallı, günler sonra Ayşe Arman'a röportaj vererek hastalığı öğrendiği ilk günden bu yana yaşadıklarını anlattı.