Pınar Altuğ'dan şok eden boşanma açıklaması

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ arasındaki yaş farkı yıllardır gündemden düşmüyor.

Eşinden 9 yaş büyük olan Pınar Altuğ, son olarak bir takipçisinin "Eşek kadar kadın bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz, oğlunuz gibi gözüküyor pes valla!" yorumuyla şoke oldu.

"UYGUN BİRİNİ BULUN BOŞANAYIM!"

Pınar Altuğ, takipçisinin bu çirkin yorumuna jet hızıyla cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun o zaman ben de boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız" diyerek isyan etti.

"LİBİDOM HİÇ DÜŞMEDİ"

47 yaşındaki Pınar Altuğ, geçtiğimiz aylarda yatak odası ve cinsel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Cinsel yaşamı hakkında konuşan Altuğ, "Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 47 yani..." ifadelerini kullanmıştı.