Piknikte vurularak ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
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Piknikte vurularak ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Piknikte vurularak ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta piknikte tabanca ile vurularak ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta piknikte tabanca ile vurularak ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay; merkeze bağlı Kemalpaşa köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada piknik yapan 4 kişi eğlenirken, yanlarında bulunan silah sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun sol elinden göğüs bölgesine giren Elif Saltık (30) ağır yaralandı. Yaralanan genç kadın arkadaşları tarafından otomobille Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine getirildi. Genç kadın sedyeye konularak hastaneye alındığı sırada ise vücuduna giren mermi çekirdeği yere düştü. Olay yeri inceleme ekipleri mermi çekirdeğini bulunduğu yerden alarak delil torbasına koydu.

Genç kadın hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saltık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak E.A, D.S, Ü.K isimli biri kadın 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin ardından olayın netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlattı. - TOKAT

Piknikte vurularak ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
Piknikte vurularak ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
Piknikte vurularak ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
Piknikte vurularak ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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