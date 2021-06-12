Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil tır ile çarpıştı Karabük'te piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı.

Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil tır ile çarpıştı

KARABÜK - Karabük'te piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Eflani Karayolu karaevli mevkiinde meydana geldi. Eflani ilçesinde ailece piknik yaptıktan sonra dönüşe geçen Muhammet Yirmibeş idaresindeki 78 BB 084 plakalı Tofaş marka otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ercan B. yönetimindeki 78 AG 481 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada adeta kağıt gibi ezilerek hurda yığına dönen otomobilin arka koltuğunda oturan 4 yaşındaki Esma Göknur Yirmibeş yola fırlarken anne ve babası araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürülerin ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan anne ve baba ile yola fırlayarak ağır yaralanan küçük çocuk araçlarla Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen 4 yaşındaki Esma Göknur Yirmibeş hayatını kaybetti.

Tır sürücü Ercan B., Eflani ilçesinden doğru gelen otomobilin sürücüsünün yolun kaygan olması nedeniyle dönerek gelerek kendisine önce ön tarafı ile vurduğunu ardından arka kısmı ilke vurduğunu söyledi.

Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Piknik dönüşü feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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