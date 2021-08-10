Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da pikap ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da pikap ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. idaresindeki 23 ES 989 plakalı otomobil ile 10 NG 339 plakalı pikap çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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