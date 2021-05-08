Pikabın park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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Pikabın park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde pikabın park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde pikabın park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda, 35 AUE 926 plakalı pikabın sürücüsü Melih Urkan, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak park halindeki iş makinasına çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Kübra Nur Cengiz, Sevgi Şahin ve Mesut Yılmaz, olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cengiz ve Şahin'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Ayakta tedavi edilen sürücü Urkan ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Pikabın park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Pikabın park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Pikabın park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Pikabın park halindeki iş makinasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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