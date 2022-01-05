Pijamalı yeni yıl kutlaması
Ünlü model Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş yılbaşına Los Angeles'ta girdi. İşte detaylar…
Bir süredir gözden uzak olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti yeni yıla Los Angeles'ta girdi.
İkili sakin bir yılbaşı geçirerek dostları ile birlikte yeni yıla evde girdiler. Yakın arkadaşları ile pijama konseptli bir gün geçiren ikili sosyal medya hesaplarından o anları paylaştı. Bir süreliğine işi için orada bulunan Uğur Akkuş'ueşi Ebru Şallı'da bu süreçte yalnız bırakmayacak.
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