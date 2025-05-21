Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür? (1966 kayıp dünya kupası)

Kahramanlığıyla tarihe geçen Pickles, sadece bir ev köpeği değil, aynı zamanda futbol tarihine adını yazdıran özel bir figür haline gelmişti. Birçok kişi Pickles'ın ödüller kazandığını ve medyada yer aldığını bilse de, "Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür?" sorusu genellikle gölgede kalan ama ilgi uyandıran bir detay olarak dikkat çekiyor. Peki, Pickles adlı köpek nasıl ölmüştür? İşte detaylar...

PICKLES KİMDİR?

Pickles, 1966 yılında İngiltere'de kaybolan FIFA Dünya Kupası'nı bir çalı altında bularak dünya çapında ün kazanmış bir köpektir. Sahibi David Corbett ile birlikte Londra'da yaşayan Pickles, kupayı bulduktan sonra İngiliz basınının gözdesi haline gelmiştir. Hatta bazı televizyon programlarına ve reklamlara bile çıkmıştır.

PICKLES KUPAYI NASIL BULDU?

Kupanın kayboluşundan yaklaşık 1 hafta sonra, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Pickles adındaki İskoç çoban köpeği, sahibi David Corbett ile yürüyüş yaparken bir çöp kutusunun yanındaki gazete kağıtlarına yoğun ilgi gösterdi. Köpeğin ısrarlı tavrından şüphelenen Corbett, gazetelerin arasına baktığında büyük şok yaşadı: kayıp FIFA Dünya Kupası oradaydı.

Pickles bir anda ülke çapında ünlü oldu. Basında "kahraman köpek" olarak tanıtıldı, televizyonlara çıktı ve hatta 1966 yapımı "Soğuk Burunlu Ajan" adlı bir filmde rol aldı. Sahibi, bu kahramanlık sayesinde 170.000 sterlinin üzerinde ödül ve hediyeler kazandı. Ancak suçlular hiçbir zaman yakalanamadı.

1966 FIFA DÜNYA KUPASI NASIL ÇALINDI?

1966 yılında İngiltere, ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacaktı. Kupa, FIFA tarafından Londra'ya getirilerek bir sergi alanında 24 saat boyunca halka açıldı. Ancak beklenmedik şekilde kupa çalındı. Hırsızların nasıl içeri sızdığı ve kupayı nasıl kaçırdığı hala bilinmiyor.

Olayın ardından polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Günlerce süren aramalar sonuçsuz kaldı. Birkaç gün sonra Londra'daki polis merkezine ulaşan bir mektup, olayın seyrini değiştirdi. Mektubu yazan kişi, kupaya 3 milyon sterlin değer biçmiş ve 15 bin sterlin fidye istemişti. Ancak bu mektubun daha sonra olaydan faydalanmak isteyen bir sahtekar tarafından yazıldığı anlaşıldı.

PICKLES NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Pickles, 1967 yılında Surrey'deki yeni evinin yakınında bir kediyi kovalarken bir ağaç dalına takılan boğma zincirinin tasmasıyla boğularak hayatını kaybetti.