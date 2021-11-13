PİAR'ın son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! DEVA'nın oy oranında sürpriz artış

PİAR Araştırma şirketi, ekim ayında yaptığı Türkiye gündemi araştırmasında vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, 2520 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI 3,1

Araştırmanın sonuçlarında Ak Parti'nin oy oranı yüzde 23.6 olarak belirlenirken Chp yüzde 20.5, MHP yüzde 6.7, HDP yüzde 8.9, İYİ Parti yüzde 9.6, Deva Partisi yüzde 4.6 ve Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı. AK Parti ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, DEVA Partisi'nin oy oranının 9,6 olması ise dikkat çekti.

KARARSIZLAR DAĞILTILDIĞINDA SONUÇLAR

Öte yandan kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.6, CHP yüzde 26.6, MPP yüzde 8.7, HDP yüzde 11.5, İYİ Parti yüzde 12.4, DEVA Partisi yüzde 6.0 ve Saadet Partisi ise yüzde 1.3 oy oranına ulaştı.

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