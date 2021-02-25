Phoenix Suns - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Phoenix Suns - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Phoenix Suns - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Phoenix Suns - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki, Phoenix Suns - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PHOENİX SUNS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Phoenix Suns - Charlotte Hornets maçı, Phoenix'da Talking Stick Resort Arena'da oynanacak. Phoenix Suns - Charlotte Hornets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PHOENİX SUNS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak Phoenix Suns - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.