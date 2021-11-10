PHILADELPIA - Uyuşturucu bağımlıları ve evsizler
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Uyuşturucu bağımlılarının toplandığı Kensington'dan görüntüler Uyuşturucu bağımlılarının sokaktaki halleri Uyuşturucu bağımlılarının uyuşturucu kullanması ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde özellikle Kensington Caddesindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin...
Uyuşturucu bağımlılarının toplandığı Kensington'dan görüntüler
Uyuşturucu bağımlılarının sokaktaki halleri
Uyuşturucu bağımlılarının uyuşturucu kullanması ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde özellikle Kensington Caddesindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin görüntüleri film sahneleriyle benzerlik taşıyor. Ayakta durmakta bile zorlanan insanların halleri görenleri ürkütüyor.