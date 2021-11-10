PHILADELPIA - Uyuşturucu bağımlıları ve evsizler - Haberler
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PHILADELPIA - Uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Uyuşturucu bağımlılarının toplandığı Kensington'dan görüntüler Uyuşturucu bağımlılarının sokaktaki halleri Uyuşturucu bağımlılarının uyuşturucu kullanması ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde özellikle Kensington Caddesindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin...

Uyuşturucu bağımlılarının toplandığı Kensington'dan görüntüler

Uyuşturucu bağımlılarının sokaktaki halleri

Uyuşturucu bağımlılarının uyuşturucu kullanması ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde özellikle Kensington Caddesindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin görüntüleri film sahneleriyle benzerlik taşıyor. Ayakta durmakta bile zorlanan insanların halleri görenleri ürkütüyor.

PHILADELPIA - Uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

PHILADELPIA - Uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

PHILADELPIA - Uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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