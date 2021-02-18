Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18.02.2021 01:40 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:45
Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı gerçekleşecek. Peki, Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PHILADELPHIA 76ERS - HOUSTON ROCKETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı Philadelphia'da Wells Fargo Center'da oynanacak. Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı, Bilyoner TV ve S Sport , S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

PHILADELPHIA 76ERS - HOUSTON ROCKETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Philadelphia 76ers - Houston Rockets maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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