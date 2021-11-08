Natus Vincere ve G2 Esports arasında oynanan PGL Major Stockholm 2021 büyük final serisi 2.7 Milyon anlık izleyiciye ulaştı. CS: GO'nun bu yılki en prestijli turnuvalarından biri olan bu turnuvada kazanan taraf NAVI ekibi olmayı başarmıştı. Final serilerinin istatistiklerini Esports Charts sosyal medyadan paylaştı ve büyük final serisinin toplamda 2.748.850 anlık izleyici tarafından izlenildiği paylaşıldı.

İngilizce kanalda 1 082 724 ve Rusça kanalda da 1 013 803 izlenen büyük final serisi tüm CS: GO severleri mutlu etmiş gibi görünüyor. Final serilerinin en çok izlenen bir diğer maçı ise Gambit ve NAVI arasındaki maç oldu. Bu seri de 1.4 Milyon anlık izleyiciye ulaşmayı başardı.

PGL Major Stockholm 2021 şampiyonu Natus Vincere oldu!

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