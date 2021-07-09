Pfizer/BioNTech, üçüncü doz Kovid-19 aşısı izni için FDA'ya başvuracak
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Pfizer/BioNTech, üçüncü doz Kovid-19 aşısı izni için FDA'ya başvuracak

Pfizer/BioNTech, üçüncü doz Kovid-19 aşısı izni için FDA'ya başvuracak
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

NEW ABD ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

Pfizer'dan Assoicated Press'e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA'ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Kovid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de FDA tarafından pandemi ile mücadele için "acil kullanım onayı" verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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