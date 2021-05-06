Pfizer-BioNTech ortaklığından Tokyo Olimpiyatları'na destek
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Pfizer-BioNTech ortaklığından Tokyo Olimpiyatları'na destek

Pfizer-BioNTech ortaklığından Tokyo Olimpiyatları'na destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcuların ve teknik ekiplerin aşılanmasına yardımcı olmak için Covid-19 aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcuların ve teknik ekiplerin aşılanmasına yardımcı olmak için Covid-19 aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala dev organizasyon için alınacak salgın tedbirleri kamuoyunun gündemini meşgul ederken, sporcuların ve teknik ekiplerin aşılanmasına yönelik çabalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcuların ve teknik ekiplerin aşılanmasına yardımcı olmak için, geliştirdikleri Covid-19 aşısından bağışlayacaklarını duyurdu.

Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla'nın sporculara ve teknik ekiplere aşı bağışında bulunma teklifinin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Japonya hükümeti ile yaptığı toplantı sonrasında netleşen anlaşma kapsamında bağışlanacak dozların dünya genelindeki ülkelerle yapılan tedarik anlaşmalarına ek olacağı ve mevcut anlaşmaları etkilemeyeceği kaydedildi. Sporcular ve beraberindeki ekiplerin Mayıs ayının sonunda aşılanmaya başlanacağı ifade edildi.

ZORUNLU DEĞİL

IOC ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), sporcuların etkinliğe katılması için aşılamanın zorunlu olmadığını belirtirken, buna rağmen sporcuların bu anlaşma kapsamında elde ettikleri aşı şansını değerlendirmelerini istedi. IOC Başkanı Thomas Bach ise yaptığı açıklamada, yapılan anlaşmanın oyunları tüm katılımcılar için güvenli hale getirmek ve ev sahibi Japonya ile dayanışma göstermek için bir araç olduğunu ifade etti.

COVİD-19 NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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