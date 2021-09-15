Pfizer, 6 aylık bebeklere koronavirüs aşısı yapmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvuracak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pfizer, 6 aylık bebeklere koronavirüs aşısı yapmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvuracak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Amerikan ilaç şirketi Pfizer kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuracak. Şirket daha önce de 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı. Öte yandan Pfizer'in aşı yaşını 6 aylık bebeklere kadar düşürmesinin kamuoyunda büyük bir tartışma yaratacağı ifade ediliyor.

Politico'nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D'Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

5-11 YAŞ İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı. D'Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

KULLANIM ONAYI VERİLEN İLK AŞI

FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu. Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.

Pfizer, 6 aylık bebeklere koronavirüs aşısı yapmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvuracak
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Tunç Soyer İbrahim Altay Ertuğrul Gazi Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serenay Sarıkaya Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Marcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hamid Karzai Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fatma Şahin Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pfizer, 6 aylık bebeklere koronavirüs aşısı yapmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvuracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:53:32. #1.12#