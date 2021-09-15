Pfizer, 6 aylık bebeklere koronavirüs aşısı yapmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvuracak
Amerikan ilaç şirketi Pfizer kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuracak. Şirket daha önce de 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı. Öte yandan Pfizer'in aşı yaşını 6 aylık bebeklere kadar düşürmesinin kamuoyunda büyük bir tartışma yaratacağı ifade ediliyor.
Politico'nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D'Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılması için FDA'dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
5-11 YAŞ İÇİN BAŞVURU YAPILMIŞTI
Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı. D'Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.
KULLANIM ONAYI VERİLEN İLK AŞI
FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD'de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu. Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.