Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı - Haberler
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Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı Malatya'da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 890 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı

MALATYA - Malatya'da yol kontrol noktasında durdurulan otobüste peynir bidonlarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 890 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi yol kontrol noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde bulunan bir şahsın eşyalarında yapılan aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S. polis merkezine götürüldü.

Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı

Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı

Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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