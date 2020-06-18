Peygamber Süpürgesi otu nedir? Peygamber Süpürgesi otu faydaları nelerdir? Antviral etkileriyle ve koronavirüse karşı iyi geldiği iddiasıyla son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi otu) hakkında Peygamber Süpürgesi otu nedir? Peygamber Süpürgesi otu faydaları nelerdir?

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde çalışmalar devam ederken, halk arasında 'Peygamber Süpürgesi' olarak bilinen Artemisia Annua bitkisi, antiviral etkileriyle gündeme geliyor. Peki, Peygamber Süpürgesi otu faydaları nelerdir? Peygamber Süpürgesi otu nedir?

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ OTU NEDİR?

Peygamber Süpürgesi bitkisinin biyolajik adı Artemisia annua'dır. Anavatanı Çin olan bu bitki Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde de yetişir. Bu bitki ateşin düşürülmesine yardımcı olur. Kuvvet verici, mide sağlığını koruyucu etkileri de bulunmaktadır. İçerdiği artemisinin maddesi sayesinde tıbbi açıdan önemli, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Güzel koku vermesi sebebi ile süs bitkisi olarak da yetiştirilmektedir.

Yapraklarında 100'den fazla yararlı madde içeren, Çin tıbbında binlerce yıldır sıtma başta birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve bu bitki yapraklarından Artemisinin maddesini ayrıştıran doktora 2015 yılında Nobel ödülünü kazandıran özel bir bitkidir.

Artemisia annua Stem dik, kahverengi ya da menekşe kahverengisidir. Tüysüz bir bitkidir ve 1 metreye kadar uzayabilir. Yapraklar 3 ila 5 cm. uzunluğundadır ve iki ya da üç küçük yaprakçıklara bölünür. Yapraklar yoğun aroma kokuludur. Küçük çiçekleri yeşil sarımsı arasıdır. Çiçekler hermafrodit'tir. Tohumlar kahverengi achenedir. Bitkinin tohumdan ekildiğinde 8 ay sonra hasat edilebilir. Çiçek açmadan önce hasat edilmelidir. Tohumlar Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşır. Tohumlar 4 ila 10 gün arasında çimlenir. Güneşli bölgeleri tercih eder. Optimum büyüme sıcaklığı 20 ila 25 derece arasıdır. Ağustos ve Eylül aylarında çiçek açar.

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ FAYDALARI NELERDİR?

Geleneksel olarak ateş düşürücü olarak kullanılır. Polenleri son derece alerjiktir ve bazı insanlarda dermatite neden olabilir. Antibakteriyeldir ve kanamayı kontrol eder. Etkili bir sıtma ilacıdır. Yaprakları antiseptik ve sindirimi kolaylaştırıcıdır. Yapraklarından yapılan lapa haricen burun kanaması, haşlanma ve apseler üzerine uygulanır

Bitkileri kullanmadan önce mutlaka bir uzmandan yardım alın.