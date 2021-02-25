Peugeot yeni logosu nasıl? Anlamı nedir? Peugeot yeni amblemi nasıl?
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Peugeot yeni logosu nasıl? Anlamı nedir? Peugeot yeni amblemi nasıl?

25.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:41
Peugeot yeni logosu nasıl? Anlamı nedir? Peugeot yeni amblemi nasıl?

Stellantis çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Peugeot, yeni dönemi yeni logosuyla kutluyor. 1850 yılından bu yana ikonik aslan logosu 11. kez yenilenirken yeni tasarımda çok daha güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Peki, Peugeot yeni logosu nasıl? Peugeot yeni amblemi nasıl?

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski otomotiv markası Peugeot yeni bir logo ile kişiliğini ve karakterini yeniden tanımlıyor ve tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

PEUGEOT YENİ LOGOSU NASIL?

Peugeot'un 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Bugün ise Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan 11'inci versiyon tanıtıldı.

ANLAMI NE?

Son 10 yılda modellerini tamamen elden geçirerek ürün gamını yenileyen Peugeot, yeni ve modern ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı. Logo üzerindeki amblem, aslan, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olmayı yansıtıyor. Yeni logo, Peugeot'nun dün ne anlama geldiğini, Peugeot'nun bugün ne anlama geldiğini ve Peugeot'nun yarın ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.

Otomobil devi Peugeot yeni logosunu tanıttı

UZUN YILLAR KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Yeni logonun uzun bir süre kullanılması hedeflenirken, ilk olarak Yeni 308'den başlayarak, tüm modellerde yer alıyor olacak.

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