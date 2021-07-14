Peugeot hangi ülkenin markasıdır? Peugeot hangi yılda üretime başlamıştır? Peugeot markası hangi ülkeye aittir?

Son günlerde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu Peugeot marka araçların hangi ülkede üretildiği oldu. Peki, Peugeot hangi ülkenin markasıdır? Peugeot hangi yılda üretime başlamıştır? Peugeot markası hangi ülkeye aittir?

1810'da el aletleri ve mutfak ekipmanları üreten ve ardından bisikletler yapmaya başlayan bir çelik dökümhanesi ile kurulan Peugeot, günümüzde global en büyük otomotiv şirketleri arasında yer almaktadır. Peugeot'un hangi ülkenin aracı olduğu ve kuruluşuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PEUGEOT HANGİ ÜLKENİN MARKASIDIR?

Peugeot, Fransız otomobil, bisiklet ve motosiklet markası, günümüzde PSA Peugeot Citroën`in bir parçasıdır. 1810 yılında el aletleri ile üretime başlamıştır, 1890 yılından bu yana da otomobil üreticisidir. Türkiye'deki ticari faaliyetlerini Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. şirketi üzerinden yürütmektedir.

Peugeot, 1810'da el aletleri ve mutfak ekipmanları üreten ve ardından bisikletler yapmaya başlayan bir çelik dökümhanesi ile kuruldu. 20 Kasım 1858'de Émile Peugeot, aslan markası için başvuruda bulundu . Armand Peugeot , 1889'da Léon Serpollet ile işbirliğiyle şirketin ilk arabasını, güvenilmeyecek kalitede buharlı üç tekerlekli bisikleti yaptı. Bunu daha sonra çıkarttıkları 1890'da Panhard - Daimler motorlu içten yanmalı araba izledi.

Peugeot şirketi ve ailesi aslen Sochaux'lu. Peugeot, orada büyük bir üretim tesisini ve Peugeot müzesini elinde tutuyor. Şubat 2014'te hissedarlar, Dongfeng Motors ve Fransız hükümetinin her birinin şirkette %14 hisse satın aldığı PSA Grubu için yeniden sermayelendirme planını kabul etti .