Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor
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Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Güncel

Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor Balıkçılar, 15 Eylül'de açılacak olan balık sezonu öncesi petrol sızıntısının önlenmesini umut ediyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde balıkçılar, 15 Eylül'de açılacak olan balık sezonu öncesi petrol sızıntısının önlenmesini umut ediyor.

Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor

Balıkçılar, 15 Eylül'de açılacak olan balık sezonu öncesi petrol sızıntısının önlenmesini umut ediyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde balıkçılar, 15 Eylül'de açılacak olan balık sezonu öncesi petrol sızıntısının önlenmesini umut ediyor.

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Samandağ ilçesinde deniz üzerinde petrol kirlilik vatandaşları ve balıkçıları tedirgin etti

Tekebaşı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi ve Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, "Bahsi geçen miktarda petrol buraya kadar gelirse ciddi bir çevre kirliliği ile karşı karşıya olacaklarını ifade ederek, "Şükür o düzeyde bir durum yok. Yetkililer gerekli müdahaleyi yapıyor. Sahile vuran zift her yere bulaşmış durumda. Eğer bu deniz kuma gömmeden önce toplanmazsa uzun yıllara dayanan ve yayılan bir sorun ile karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

Balıkçıların da av sezonunun başlamasıyla petrol atıklarından etkileneceğini ifade eden Sağlamtaş, "Çevresel olarak ciddi bir sıkıntı var. Birde balıkçılık olarak değerlendirirsek daha av sezonu açılmadı ama 1 hafta sonra açılacak o zaman sonuçlarını göreceğiz. İnşallah bunu engellemek için gerekli müdahaleyi yaparlar" dedi.

Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor
Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor
Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor
Petrol sızıntısı balıkçıları endişelendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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