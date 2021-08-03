Petlas çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de, Petlas lastik fabrikası personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir'de, Petlas lastik fabrikası personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021 Türkiye Afet Eğitimi etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de farklı kurumlara eğitim verilmeye devam edildiği belirtildi.

Petlas lastik fabrikasında çalışanlara yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, uygulamalı arama kurtarma ve yangın eğitimi düzenlendiği aktarıldı.

Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, arama kurtarma, yangın, çığ, heyelan, sel, sivil savunma, gönüllülük sistemi konuları anlatılmıştır. Daha sonra çalışanlara, arama kurtarma teknisyenlerimizce yangın ve arama kurtarma konularında uygulamalı eğitim verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız