Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı
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Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Petek Dinçöz, Ramazan Bayramı'nda yaptığı paylaşımla sevenlerini güldürdü. Eşi Serkan Kodaloğlu'nun elini öpen Dinçöz, bayram harçlığını almayı da ihmal etmedi. Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından da sevenleriyle paylaştı.

Yıllar önce çıkardır Foolish Casanova şarkısıyla ünlenen ve günümüzde de adından söz ettirmeyi başaran Petek Dinçöz, uzun süredir ailesiyle evinde zaman geçiriyor. Sakin bir hayat süren şarkıcı, yaşadığı eğlenceli anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

HARÇLIĞI AZ BULUNCA EŞİNE SİTEM ETTİ

İş adamı Serkan Kodaloğlu ile evli olan Dinçöz, Ramazan Bayramı'nı evinde ailesiyle geçiyor. Oğlu ile Kodaloğlu'ndan harçlık almak için sıraya giren şarkıcı, eşinin elini öptü. Harçlığını alan ancak az bulan Dinçöz, Instagram hesabından o yayınlayarak"Dondurma paramla cips çikolata alacağım. Bende akşama yemek yapamayacağım. Kusura bakma" dedi.

Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı
Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı
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