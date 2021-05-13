Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Petek Dinçöz, Ramazan Bayramı'nda yaptığı paylaşımla sevenlerini güldürdü. Eşi Serkan Kodaloğlu'nun elini öpen Dinçöz, bayram harçlığını almayı da ihmal etmedi. Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından da sevenleriyle paylaştı.