Pet şişede su içmenin zararlarını anlatan Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pet şişede su içmenin zararlarını anlattı. Özaslan'ın bu videosuyla ilgili olarak sosyal medyadan yüzlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçen gün bir suluk markasının reklamını yaparken, "Bittikçe doldurabiliyorsunuz, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadesine yer verdi. Özaslan'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar konuyla ilgili olarak binlerce paylaşımda bulundu.

PET ŞİŞE KULLANMANIN ZARARLARINI ANLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir video çeken Özaslan, pet şişede su içmenin zararlarını uygulamalı olarak anlattı. Özaslan videoda, "Yüksek tempolu kardio yaparken lıkır lıkır su içtiğimde ağrım oluyor. O yüzden bence sporcu suluklarından çok az su geliyor ben onu çok seviyorum, yudum yudum içebiliyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ VİDEOSUYLA İLGİLİ PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Özaslan'ın bu açıklaması da sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili olarak birçok paylaşımda bulunulurken, Özaslan kullanıcıların dile düştü.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: