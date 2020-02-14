Peskov: "Ankara'nın tüm Rusların güvenliğini sağlayacağından eminiz"

14.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:45

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'de çalışan tüm Rusların güvenliğinin sağlanacağından emin olduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Türkiye'de çalışan tüm Rusların güvenliğini sağlayacağından emin olduklarını kaydetti. Peskov, "Türk makamlarının Rus Büyükelçisinin ve tüm elçilik personelinin yanı sıra Rus şirketlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA