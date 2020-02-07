Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?

07.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:41

Pesketaryen diyeti, protein ve omega3'ün yoğun olduğu balık eti ile yapılan bir sağlıklı yaşam şeklidir. Böylelikle çevreye verilen zararın da azaltıldığı düşünülüyor. Bu diyette aynı zamanda meyve ve sebzeye de öenmli bir yer ayırmak gerekiyor. Pesketaryen diyeti nasıl yapılır? Pesketaryen diyeti faydaları neler? İşte detaylar...

PESKETARYEN NEDİR - PESKETARYEN DİYETİ NE DEMEK?

Merriam-Webster sözlüğünde yer alan bilgiye göre, 'pescetarian' sözcüğünün kökeni 1993 yılına kadar uzanıyor. Anlam olarak da "beslenmesinde balık dışında başka ete yer vermeyen kişi" şeklinde tanımlanır.

Pesketaryenlık, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu, başka hayvan etlerine yer vermeyen beslenme düzenidir. Pesketaryen beslenmede lakto-ovo vejetaryenlerin tükettiği besinlerin çoğu bulunur. Lakto-ovo vejetaryenlik ile pesko vejetaryenliğin birleşim kümesi olan bir akımdır.

PESKETARYEN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Bu diyet türünde kişiler, büyük ve küçük baş hayvanların etleri kadar kanatlı kümes hayvanlarını da yemiyor. Ancak diğerlerine nazaran beyaz et tamamen listeden çıkarılmış sayılmaz. Pesketaryenler balık ve deniz ürünlerini beslenmelerine dahil ederler. Ayrıca süt, süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinleri de yiyorlar.

Yenilebilecekler listesinde; meyve, sebze, tahıl, baklagiller ve deniz ürünleri bulunur. Bunların dışında bazı pesketaryenler süt ürünleri ve yumurta tüketir fakat bazıları tüketmez. Genel itibari ile alabalık, levrek gibi tatlı su balıkları ya da somon balığı veya ton balığı gibi tuzlu su balıkları en çok tüketilenlerden. Öte yandan karides, istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri de tercih edilir.

Pesketaryen diyatte, yüzde 50 sebze, yüzde 25 deniz mahsulü veya bitki proteinleri ve yüzde 25 tam tahıllı ürünler yer alır.

PESKETARYEN DİYETİ FAYDALARI

Özellikle balık ei ile sürdürülen pesketaryen diyeti ile elde edilenler şöyle:

*Protein tüketirken, karada yaşayan hayvanların sürdürülebilirliği sağlanıyor,

*Kararında balık tüketimi sayesinde sağlıklı yağlar, vitamin, omega 3, fosfor gibi önemli mineraller alınıyor,

*Fazla kırmızı et tüketimi sonucunda görülen kalp rahatsızlıkları ve kolesterol riski azalıyor,

*Omega3 sayesinde şeker hastalığı ve insülin direnci riski azalıyor,

*Sebzelerle birlikte balık tüketerek yağ yakımı oranı artıyor,

*Eklem sorunları, eklem iltihabı şikayetleri nerdeyse yok oluyor.

*Balık tüketimi ile kanser riski en aza indiriliyor,

*Hormonal ve ruhsal durumların kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.