Peş peşe ölen, yan yana gömülen çiftin mezarlarının başına heykelleri dikildi



ALMANYA'da, şeker hastalığından yaşamını yitiren Ali Ülger'in (82) eşi Gülhan Ülger (84) de yaşadığı acıya dayanamayarak 4 gün sonra öldü. Memleketleri Malatya'da aynı gün, yan yana defnedilen çiftin çocuklarından Hüseyin Ülger, anne ve babasının heykelini yaptırdı. Heykel, Ülger çiftinin mezarlarının başına yerleştirildi.

Almanya'da Ali Ülger (82), 5 Ocak 2018 günü şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ölümünün ardından Ülger'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından Malatya'ya getirildi. Ali Ülger'in eşi Gülhan Ülger (84) de yaşadığı acıya dayanamayarak kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Bunun üzerine 6 çocuk sahibi Ülger çifti, 9 Ocak 2018'de yan yana defnedildi.

Birbirini çok seven çiftin çocuklarından Hüseyin Ülger (60), anne ve babasının heykelini yaptırma kararı aldı. Hüseyin Ülger'in anlaştığı heykeltıraş Emrullah Güler, yaptığı heykeli; Ülger çiftinin mezarlarının başına yerleştirdi. Ülger çiftinin bir bankta el ele oturduğu heykelin altında ise Ali Ülger'in çocuklarına söylediği 'Biz sevgiyi ektik, siz barışı yaşayın' ve Yolların yorgunu Ali Çavuş ve yol arkadaşı Gülperi burada yatıyor' sözleri yazıyor.

'ONLARI ÖLÜM BİLE AYIRAMADI'

Almanya'da yaşayan Hüseyin Ülger, babası Ali Ülger'i bir cuma akşamı kaybettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Hafta sonu olması nedeniyle hemen oradaki işlemlerin bitmediğinden dolayı buraya getirmemiz biraz zaman aldı. Ancak Salı günü burada olabildik. Annemle birlikte buraya kadar geldik. Babamızı getirdik, evimizin önünde tam duaların okunacağı zaman annemiz o acıya dayanamadı. Kalp krizi geçirdi ve annemizi de orada. Onları ölüm bile ayıramadı ve sevgiyi bize yaşamları boyunca gösterdiler. Onlar hayatları boyunca dostluğu, sevgiyi, barışı insanlığı ektiler. Bu yaşamları bizleri anılarımızla kalacak, anıları bu anlamda sonsuz olacak."

'BURAYI ZİYARETE GELMEK İSTEYEN ARKADAŞLARIMIZ VAR'

Ali ve Gülhan Ülger çiftinin fiberglas maddesi heykelini, eşi Yeliz Güler ile bir ayda tamamlayan Heykeltıraş Emrullah Güler, bu tarz heykellerle pek sık karşılaşmadıklarını ifade etti. Güler, "Ülger çiftinin fotoğraflarına bakarak yaptığımız heykeli bir ayda tamamladık. Çiftin çocuklarının davranışı umarım diğer ailelere de örnek olur. Aynı zamanda bu tarz eserler hem kültürümüze, hem de turizme çok ciddi bir şekilde etki bulunuyor. Burayı ziyarete gelmek isteyen arkadaşlarımız var" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Malatya