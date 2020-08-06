Peryön Genç'te ilk görüşmeler tamamlandı PERYÖN Genç ile geleceğin yönetici adayları, deneyimli liderler ile bir araya gelip fikir alışverişi yapıyor.

Araştırmacı, meraklı, öğrenmeye ve öğretmeye açık gençlerden oluşan PERYÖN Genç Danışma Kurulu Üyeleri'nin, 6 ay boyunca PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelip fikirlerini paylaştığı tersine mentorluk programı PERYÖN Genç'te ilk görüşmeler tamamlandı.

İlk ayın gündem konuları; "2020'nin Siyah Kuğusu: COVID-19 ve Pandeminin Tetiklediği Yeni İnsan Yönetimi Anlayışı" oldu. PERYÖN Genç programında; 1990 ve sonrası doğumlu, İnsan Kaynakları kariyerinin başındaki çalışanlar arasından seçilen 33 Genç Danışma Kurulu üyesi ve 3 tane Z kuşağı öğrenci, 12 PERYÖN Yönetim Kurulu üyesi ile eşleşerek, fikir paylaşımı yapıyor.

İlk görüşmelerin verimli bir şekilde tamamlandığını belirten program danışmanı, PERYÖN Gençlik Kurulu Temsilcisi ve Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran, "Öncelikle bu çalışmanın bizim için çok özel olduğunu söylemeliyim. Yıllardır sektörün önemli firmaları için tersine mentorluk programları gerçekleştirdik. Ama ilk defa bir sivil toplum kuruluşu için böyle bir proje hazırladık. İlk görüşmelerimiz beklediğimizin de ötesinde bir etki yarattı. Sonraki fazlarda büyüyen etki alanıyla güzel sonuçlar almaya devam edeceğimizi öngörüyorum. Umarım daha fazla STK genç kuşak çalışmalarını önceliklendirir ve yeni kuşaklardan öğrenmenin kazandırdığı farklı bakış açılarıyla tanışır" dedi.

Projenin kendilerini çok heyecanlandırdığının altını çizen PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "Gençler hakkında, bize söylenenlere değil, gençlerin bize söylediklerine inanmanın ne kadar çok şeyi olumlu yönde değiştirebileceğini gördük. Herkesin öğrendiği, birbirine umut aşıladığı ve PERYÖN'ün var olma misyonunu bir kez daha doğrulayan projeye iyi ki hep beraber emek vermişiz" dedi.

Öte yandan PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Onel de, "Çok büyük istek ve enerji ile hayata geçirilen bu proje için tüm katılımcıları candan kutluyorum. Oturumlar çok etkileyiciydi, Türkiye'mizde pırıl pırıl genç İK'cılar var. Onların bakış açılarından öğrenecek çok şey var. Ülkemizin aydınlık geleceği için çok iyi bir işe kalkışmışız" dedi.

Bir yönetim kurulu üyesinin, üç genç mentor ile eşleştiği ve altı farklı gündemle düzenli aralıklarla bir araya geldikleri programda ikinci görüşmeler devam ediyor. Yıl sonuna kadar düzenli aralıklarla görüşmeler yapılarak projenin tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler