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Pervin Buldan evli mi? Pervin Buldan'ın eşi kim?

Pervin Buldan evli mi? Pervin Buldan'ın eşi kim?
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Pervin Buldan evli mi? Türkiye'nin tanınan siyasetçilerinden biri olan Pervin Buldan'ın özel hayatı da kamuoyunun ilgi odağında. İnsan hakları mücadelesiyle tanınan ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanlarından biri olan Pervin Buldan'ın eşi kimdi?

Kamuoyunun sıkça sorduğu soruların başında " Pervin Buldan'ın eşi kim?" geliyor. 1990'lı yıllarda yaşanan bir olayla gündeme gelen Pervin Buldan, bu olaydan sonra insan hakları aktivizmi ve siyaset sahnesine adım attı. Peki, Pervin Buldan şu an evli mi? Pervin Buldan'ın eşi kim?

PERVİN BULDAN EVLİ Mİ?

Pervin Buldan, 1987 yılında Savaş Buldan ile evlenmiştir. Ancak eşi Savaş Buldan, 1994 yılında kaçırılarak öldürülmüş ve cenazesi birkaç gün sonra bulunmuştur. Bu olay, Türkiye'de faili meçhul cinayetler ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak uzun yıllar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

Pervin Buldan evli mi? Pervin Buldan'ın eşi kim?

SAVAŞ BULDAN KİMDİR?

Savaş Buldan (1964, Hakkâri - 4 Haziran 1994, Bolu), Susurluk skandalına karışan Kürt kökenli Türk vatandaşıdır. Siyasetçi Pervin Buldan'ın eşidir. Haziran 1994'te kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldı ve öldürüldü.

Babasının adı Şükrü olup, Susurluk Raporu'na göre 1979'dan itibaren Yüksekova'da PKK paralelinde faaliyet gösterdi. Mart 1979'da Yüksekova'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak yargılandı. Yine Susurluk raporuna göre, 1980'de Kızıltepe ve Diyarbakır'da Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK) ile PKK arasındaki çatışmalar esnasında bazı PKK mensuplarını evinde barındırdı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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