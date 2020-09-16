Pervari'de fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü
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Pervari'de fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü

Siirt'in Pervari ilçesinde fıstık hasadına başlandı.

16.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:49

Siirt'in Pervari ilçesinde fıstık hasadına başlandı.

İlçe ve köylerdeki bahçelerde eylül ayının ortalarına doğru olgunlaşan fıstıkları toplayan üreticilerin yüzü, verimin yüksek olmasından dolayı gülüyor.

Kilis köyünde üretici Menduh Koçak, son 10 yılın en yüksek rekoltesini beklediğini söyledi.

Geçen hafta bazı üreticilerin fıstık hırsızları yüzünden erken hasada başladığını dille getiren Koçak, şöyle konuştu:

"Bazı ailelerin geçim kaynağı olan fıstıkçılık son dönemde devletin de desteklemeleriyle her geçen gün artıyor. Kilosu 50-70 liraya kadar ulaşan fıstık çiftçilere çok cazip geliyor. Bazı aileler bağ ve bahçelerindeki menengiç ağaçlarını aşılayarak fıstığa dönüştürdü. İleriye yönelik çok karlı bir üretim kalemi olan fıstık her sene bize de iyi kazandırıyor."

Abdulkerim Koçak da devletin kendilerini her türlü yardımcı olduğunu belirterek, "Yıl içinde fıstık bahçelerimize gelerek ağaçların aşılama ve bakımını yaptık. Hiçbir eksiği bırakmadık, havalar da iyi gidince verim yüksek oldu. Allah Devletimize zeval vermesin. Gerçekten bize çok yardımcı oldu. Bu yıl emeğimizin karşılığını fazlasıyla alacağımızdan dolayı mutluyuz." dedi.

Muhammed Nurettin Aslan da son yılların en iyi verimini alacakları içinn mutluluk duyduklarını söyledi.

Pervari'de fıstık hasadı üreticilerin yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

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