Peru'da tüyler ürperten keşif! Tüm vücudu iple bağlanmış mumya bulundu

Peru'da San Marcos Ulusal Üniversitesi'nden arkeologlar, başkente yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Cajamarquilla arkeolojik alanında keşfetti. Mumyanın 800 ila bin 200 yaşında olduğu tahmin edilirken, mezarda ayrıca seramik, sebze kalıntıları ve taş aletler de bulundu.

"TÜM VÜCUDUNU VE ELLERİNİ BAĞLAMIŞLAR"

Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Pieter Van Dalen Luna, "Ceset mezara yerleştirildikten sonra onun soyundan gelen kişiler burayı hiç yalnız bırakmamış. Ona uzun yıllar boyunca yiyecek ve adaklar sunulmuş. Tüm vücudunun bağlanmış olması ve elleriyle yüzünü kapatmış bir halde gömülmesi onu bölgede bulunan diğer mumyalardan ayırıyor'' şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ BİR KİŞİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Luna ve ekibi bu ayrıntılı bağlama işinin gizemini henüz çözememiş olsa da ''muhtemel yerel cenaze geleneğinin bir parçası olacağını'' söyledi. Mumyanın yaklaşık 25 ila 30 yaşlarında olduğu ve muhtemelen çağdaş toplumda önemli bir kişi olduğu düşünülüyor.

CİNSİYETİ ERKEK OLABİLİR

Erkek olduğu düşünülen mumya, muhtemelen 500 yıl önce Güney Amerika'nın güney kısmına hakim olan İnka uygarlığına ait olarak tanımlandı. İnka İmparatorluğu, bir zamanlar Güney Amerika'nın güney kısmına, güney Ekvador ve Kolombiya'dan orta Şili'ye kadar hakim oldu ve ilk olarak 13. yüzyılın başlarında Peru yaylalarında ortaya çıktı. İmparatorluk, 1532'de başlayan ve 1532'de İnkaların son kalesini ele geçiren İspanyolların eline geçti. Ardından bölgedeki çok kültürlülük ve etnik çeşitlilik yok oldu.

''ŞAŞKIN VE MUTLUYUZ''

Pieter Van Dalen Luna, "Bu keşif, İspanyol öncesi zamanlardaki etkileşimlere ve ilişkilere yeni bir ışık tutuyor" dedi. Arkeolog Yomira Huaman Santillan da CNN'e, ekibin bir mumya aramadığı için keşfin sürpriz olduğunu söyledi. Huaman CNN'e verdiği demeçte, "Bütün ekip gerçekten mutluydu çünkü bunun olacağını düşünmemiştik. Bu kadar önemli bir keşif yapmayı beklemiyorduk. Şaşkın ve mutluyuz'' dedi.

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