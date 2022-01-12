Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler
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Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Klebher Vasquez - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Ampute Milli Futbol Takımı, bu sene Ekim ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan '2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası' için başkent Lima'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Ampute Milli Futbol Takımı, bu sene Ekim ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan '2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası' için başkent Lima'da hazırlıklarını sürdürüyor. Haftada bir kez antrenman yapan sporcular ve teknik ekipten oluşan 25 kişilik Peru'nun ilk ampute futbol takımı, ülkelerini Dünya Kupası'nda temsil etme ve başarılar kazanma hayaliyle çalışma ve mücadelesine devam ediyor.

Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

Peru Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

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AA / Klebher Vasquez - Son Dakika Haberleri

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