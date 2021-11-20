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Personel ile istişare yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Personel ile istişare yapıldı

DÜZCE (İHA) – 2021 yılı Kasım ayı "Personel İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı" İl Müftülük Konferans salonunda gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – 2021 yılı Kasım ayı "Personel İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı" İl Müftülük Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Düzce İl Müftüsü Rüstem Can'ın başkanlığında yapılan toplantıya müftü yardımcıları, şube müdürleri, din hizmetleri uzmanları ve merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda görev yapan din görevliler katıldı. Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve Düzce'de ki din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular müzakere edildi. Toplantı sonunda İl Müftüsü Rüstem Can, genel bir değerlendirme konuşması yaparak personelin görüş ve önerilerini dinledi. - DÜZCE

Personel ile istişare yapıldı

Personel ile istişare yapıldı

Personel ile istişare yapıldı

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