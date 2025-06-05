Perşembe hangi diziler var? 5 Haziran Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 5 Haziran 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Çift Kişilik Oda

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 HAZİRAN

17:38 Lingo Türkiye

18:58 Ana Haber (Canlı)

19:53 İddiaların Aksine

19:58 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"

22:38 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

00:48 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"

02:58 Teşkilat