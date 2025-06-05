Perşembe hangi diziler var? 5 Haziran Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 5 Haziran 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 5 Haziran 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Çift Kişilik Oda
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 HAZİRAN
17:38 Lingo Türkiye
18:58 Ana Haber (Canlı)
19:53 İddiaların Aksine
19:58 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"
22:38 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"
00:48 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"
02:58 Teşkilat