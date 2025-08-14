Perşembe hangi diziler var? 14 Ağustos Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: dizi yok
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 AĞUSTOS
17:45 - Kim Gitsin
19:00 - Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Türk Sineması "Aile Meselesi"
22:25 - Gönül Dağı
01:25 - Leyla ile Mecnun
03:50 - Seksenler
04:50 - Kim Gitsin?