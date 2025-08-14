Perşembe hangi diziler var? 14 Ağustos Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 AĞUSTOS

17:45 - Kim Gitsin

19:00 - Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Türk Sineması "Aile Meselesi"

22:25 - Gönül Dağı

01:25 - Leyla ile Mecnun

03:50 - Seksenler

04:50 - Kim Gitsin?