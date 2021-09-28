PERSAM'da muhasebe eğitimleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PERSAM'da muhasebe eğitimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PERSAM'da muhasebe eğitimleri başladı

Balıkesir'de yazılım, bilişim ve eğitim sektöründe hizmet veren PERSAM Grup tarafından, en yaygın kullanılan muhasebe programının eğitimleri başladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de yazılım, bilişim ve eğitim sektöründe hizmet veren PERSAM Grup tarafından, en yaygın kullanılan muhasebe programının eğitimleri başladı.

Balıkesir'de en çok kullanılan muhasebe programının kurs kayıt başvuruları Persam Grup tarafından başlatıldı. 20 yıldan bu yana muhasebe programını satan firmanın iş ortağı olan Persam Grup'un firma yetkilisi Mehmet Kızıl, eğitim konularının Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe olmak üzere iki başlık altında toplandığını ifade etti. Kızıl eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün bir sektörde ne yazık ki çalışan personeller eğitim almadan iş yerinde staj şeklinde 1-2 ay çalışarak işi öğreniyor. İşverenler kalifiyeli personel bulma konusunda zorlanıyor. Bir çok müşterimiz tarafından bu muhasebe programının bilgisine sahip personel istihdamına yönelik talepler alıyoruz. Biz de bu doğrultuda eğitimlerinizin ilk etabını düzenleyerek başarılı olan kursiyerlerimize sertifikalarını verdik" dedi.

Balıkesir'de nitelikli personel yetiştireceklerini ifade eden Mehmet Kızıl, "Bu eğitimlerimizle bir çok iş yerine katkı sağlayacağız ve eğitimlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mustafa Şentop Abdullah Öcalan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Burak Yamantürk Özge Özpirinçci Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Umut Meraş Gökhan Töre Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PERSAM'da muhasebe eğitimleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:22:11. #1.17#