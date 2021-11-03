ADIYAMAN (İHA) - Perre'de 1600 yıllık yeraltı su sistemi bulundu

Perre Antik Kent roma Çeşmesi yanındaki kazılarda 1600 yıllık su şebeke sistemi ve 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı

ADIYAMAN - Adıyaman Perre Antik Kent'in Roma Çeşmesi'nde devam eden kazılarda 1600 yıllık yeraltı su şebeke sistemi ve 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı.

Mayıs ayından beri devam eden kazılar Perre Antik Kentte tüm hızıyla sürüyor. Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentin, Roma Çeşmesi bölgesinde yeni eserler ortaya çıkartıldı. Kommagene ve Roma döneminde kullanılan alanda yapılan kazılarda daha önceden zemin döşemesi ve sütunlu yol ortaya çıkartılmıştı. Son yapılan kazılarda ise zeminde ilginç bir yapı ortaya çıkartıldı.

M.S. 4. Yüzyıl ile tarihlenen ve 1600 yıllık olan yeraltı temiz su şebeke sistemi bulundu. Su sisteminin bağlantı noktalarıyla birbirine bağlandığı kazılarda ortaya çıktı. Kazılar sonrasında ortaya çıkartılan su sitemi daha sonra yumuşak malzemeler ile üzeri örtülerek kış aylarında zarar görmemesi için kapatıldı.

Kazılarda ayrıca 4 tonluk üzüm işliği ortaya çıkartıldı. 2x2 genişliğinde 2,5 metre derinliğinde üzüm işliği kazılarda ortaya çıktı. Bu güne kadar ortaya çıkartılan en büyük üzüm işliği olduğu öğrenildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milattan sonra 4. Yüzyıl ile tarihlenen bu su şebekesi (kültler) günümüzden 1600 yıl öncesi Roma Dönemine aittir. Pişmiş topraktan yapılmış kültler yaklaşık 10 metre uzunluğa sahip ve bağlantı kısımları mevcuttur. Roma Çeşmesinin hemen Kuzey kısmında ve Kuzey Batı kısmında Mayıs ayında kazılara başladık. Burada daha önceki zemin döşemenin çıktığını gördük ve aynı zamanda yine bir sütunlu yolun ortaya çıktı. Bu gün ise 4 ton kapasiteli üzüm suyunun biriktirilebildiği bir işlik alanı bulundu. 2x2 metre boyutlarında ve 2,5 metre derinliğinde işlik alanı ortaya çıkartıldı. Bu işlik alanında yaklaşık olarak 40 dönüm üzümün hasadı yapılarak, burada üzüm suyu sıkılarak bu üzüm sularının buraya biriktirildiği düşünülmektedir" dedi.