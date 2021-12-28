Perre Antik Kent'inde 1898 yıl öncesine ait bronz askeri diploma bulundu

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 1898 yıl öncesine ait bronz askeri diploma bulundu.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında bir askere ait diploma bulundu. Bronz diplomanın milattan sonra 123 yılında verildiği belirlendi.

Diplomadan 100 bin basıldığı bilgisinin bulunduğunu Alkan, "Bu diplomaların yaklaşık dünyada 100 bin adet basıldığı söylenmektedir. Fakat büyük bir kısmının fırınlarda eritildiği ile ilgili bilgilerin olduğu öğrenmekteyiz. Dünyada şu ana kadar 800 adet bulunduğu ve 650'nin üzerinde çalışıldığı biliniyor. Bunların sonuncusunun burada çıkması heyecan verici bir gelişmedir. Bu diplomanın bulunması ile bu yıl kazımız sonlanmış oldu. Bu çıkan önemli bulgu ile beraber 2022 yılında başlayacağım kazılarda daha büyük sürprizler ile karışılacağımızı umuyoruz" diye konuştu.