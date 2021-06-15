Perihan Savaş, "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"na konuk oldu

Usta oyuncu Perihan Savaş, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması" kapsamındaki söyleşiye katıldı.

Usta oyuncu Perihan Savaş, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması" kapsamındaki söyleşiye katıldı.

Suat Köçer'in sunumunu üstlendiği "Beyazperdeden Beyazcama Bir Usta: Perihan Savaş" başlıklı söyleşi, belediyenin sosyal medya platformlarından çevrim içi gerçekleştirildi.

Savaş, oyunculuk adına çalışmayı çok sevdiğini dile getirerek, 4 sezon boyunca rol aldığı "Çukur" dizisinde genç oyuncularla ve genç bir ekiple çalışmasının kendisine yeni tecrübeler kazandırdığını söyledi.

"Çukur"un hikayesini çok beğendiğini ve mutluluk duyduğu bir proje olduğunu ifade eden Savaş, dizide kendi karakterinin tam tersi bir rolü canlandırdığını dile getirdi.

Usta oyuncu, dizide canlandırdığı "Sultan" karakteriyle ortak yönünün evlatlarına sahip çıkmak olduğuna işaret ederek, "Sultan için evlat, torun her şeyden önce geliyor. Onunla bir ortak yönümüz bu. Benim de özel hayatımda Perihan olarak evlatlarım ve torunlarım bambaşka." dedi.

Yeni bir projede kendisi için önemli unsurun senaryo olduğunun altını çizen Perihan Savaş, "Çukur gibi sıkı bir senaryo gelirse hazırım. Hikayeyi çok sevmiştim. İlk iki bölüm geldiğinde senaryoları peş peşe okumuştum ara vermeden nefessiz." diye konuştu.

Savaş, bugün dizilerin hikaye zorluğu çektiği yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Gerçekten doğru bir hikaye yakalamak çok zor. Mesela Çukur'un farklı versiyonlarını yapıyorlar. Ben onu da doğru bulmuyorum. Baktığımız zaman aslında ülkemizde o kadar çok hikaye var ki. TRT de çok güzel dönem işleri yapıyor. Gerçekten iyi yapıldıysa dönem dizilerini seviyorum. Dönem dizilerinde de teklif gelirse rol almayı düşünürüm. Psikoloji konulu dizileri de beğeniyorum. Bize hayatın içinde yaşananları gösteriyor."

Aynı zamanda Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda jüri başkanı olan usta oyuncu, gençlerin çalışmalarını beğendiğini dile getirerek, yarışma vasıtasıyla başarılı belgesel ve filmlerin ortaya çıktığını aktardı.

Gençlere fırsat tanımak adına kısa film yarışmalarını önemsediğini söyleyen Savaş, gençleri teşvik etmek, yeni yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla böyle organizasyonları düzenleyen belediyelere ve kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı