Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri
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Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri

20.11.2020 00:08 | Son Güncelleme: 20.11.2020 00:15
Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri

Türkiye'nin sevilen gruplarından biri olan Perdenin Ardındakiler, yeni çıkaracakları albümden önce ilk teklisi olan Kalbinde Birileri Var şarkısını Youtube'da paylaştı. Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri nelerdir? Perdenin Ardındakiler şarkıları neler? Perdenin Ardındakiler solisti erkek mi kız mı?

Türkiye'nin sevilen müzik tarzlarından biri olan "Alternatif" alternatif gruplarıyla her geçen gün dinleyici kitlesini artırıyor. Sözleri ve solistinin sesiyle dikkat çeken Perdenin Ardındakiler, yeni albümlerinde yer alacak şarkılarından birini paylaştı. Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri neler?

PERDENİN ARDINDAKİLER KALBİNDE BİRİLERİ VAR ŞARKI SÖZLERİ

Beni yordun, dayanıyordum

Kalbimdeki kırıklara

Tükeniyordum, sabrediyordum

Başka dudaklara dokunmana

Zorlanıyordum, düşlüyordum seni

Beni sevmişsin gibi

Kalbinde birileri var

Olsun be geriye bi bak

Dön o akşama

Ağlarken öpüştüğümüz

Bu şehrin havası bozuk

Burnumda Kötü kokusu

Gidişlerin

Boynuna yasla beni

Geberiyordum, kayboluyordum

Eski fotoğraflarda

Arıyordum seni, bulamıyordum

Bambaşka dudaklarda

Zorlanıyordum, düşlüyordum seni

Beni sevmişsin gibi

Kalbinde birileri var

Olsun be geriye bi bak

Dön o akşama

Ağlarken öpüştüğümüz

Bu şehrin havası bozuk

Burnumda kötü kokusu

Gidişlerin

Boynuna yasla beni

Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri

PERDENİN ARDINDAKİLER GRUBUNDA KİMLER VAR? SOLİST ERKEK Mİ KIZ MI?

Perdenin Ardındakiler iki kişilik bir gruptur ve her ikisi de erkektir. Sesiyle çok beğenilen Doruk Ereşter yani solist ve Direnç yer almaktadır.

Kalbinde Birileri Var detayları

Vocals, Lyricist : Doruk Ereşter

Producer, Music : Direnc

Mastering Engineer : Lex Barkey

Art : Ece Gauer

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