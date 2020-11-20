Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri
Türkiye'nin sevilen gruplarından biri olan Perdenin Ardındakiler, yeni çıkaracakları albümden önce ilk teklisi olan Kalbinde Birileri Var şarkısını Youtube'da paylaştı. Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri nelerdir? Perdenin Ardındakiler şarkıları neler? Perdenin Ardındakiler solisti erkek mi kız mı?
Türkiye'nin sevilen müzik tarzlarından biri olan "Alternatif" alternatif gruplarıyla her geçen gün dinleyici kitlesini artırıyor. Sözleri ve solistinin sesiyle dikkat çeken Perdenin Ardındakiler, yeni albümlerinde yer alacak şarkılarından birini paylaştı. Perdenin Ardındakiler Kalbinde Birileri Var şarkı sözleri neler?
PERDENİN ARDINDAKİLER KALBİNDE BİRİLERİ VAR ŞARKI SÖZLERİ
Beni yordun, dayanıyordum
Kalbimdeki kırıklara
Tükeniyordum, sabrediyordum
Başka dudaklara dokunmana
Zorlanıyordum, düşlüyordum seni
Beni sevmişsin gibi
Kalbinde birileri var
Olsun be geriye bi bak
Dön o akşama
Ağlarken öpüştüğümüz
Bu şehrin havası bozuk
Burnumda Kötü kokusu
Gidişlerin
Boynuna yasla beni
Geberiyordum, kayboluyordum
Eski fotoğraflarda
Arıyordum seni, bulamıyordum
Bambaşka dudaklarda
Zorlanıyordum, düşlüyordum seni
Beni sevmişsin gibi
Kalbinde birileri var
Olsun be geriye bi bak
Dön o akşama
Ağlarken öpüştüğümüz
Bu şehrin havası bozuk
Burnumda kötü kokusu
Gidişlerin
Boynuna yasla beni
PERDENİN ARDINDAKİLER GRUBUNDA KİMLER VAR? SOLİST ERKEK Mİ KIZ MI?
Perdenin Ardındakiler iki kişilik bir gruptur ve her ikisi de erkektir. Sesiyle çok beğenilen Doruk Ereşter yani solist ve Direnç yer almaktadır.
Kalbinde Birileri Var detayları
Vocals, Lyricist : Doruk Ereşter
Producer, Music : Direnc
Mastering Engineer : Lex Barkey
Art : Ece Gauer