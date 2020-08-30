Perde pilavı nasıl yapılır? Kolay perde pilavı tarifi nasıl yapılır? Perde pilavı püf noktaları nelerdir? Perde pilavı tarifi
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Perde pilavı nasıl yapılır? Kolay perde pilavı tarifi nasıl yapılır? Perde pilavı püf noktaları nelerdir? Perde pilavı tarifi

Yapımı bir hayli zor olan fakat lezzetine doyamayacağınız perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavı için gerekli malzemeler nelerdir?

Perde pilavı nasıl yapılır? Kolay perde pilavı tarifi nasıl yapılır? Perde pilavı püf noktaları nelerdir? Perde pilavı tarifi
30.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:15

Türk mutfağının sevilen lezzeti perde pilavı osmanlı döneminde sıklıkla tüketilirdi. Hamuru, pilavı eti ve baharatları ile lezzet şöleni sunan perde pilavı detayları haberimizde.

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Hamuru için malzemeler;

350 gr. un,

200 gr. tereyağı,

2 adet yumurta,

1 tutam tuz,

4 yemek kaşığı soğuk su,

Bütün soyulmuş badem içi

Pilavı için malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı,

1 yemek kaşığı zeytinyağı,

2 su bardağı pirinç,

1 tatlı kaşığı yenibahar,

1 avuç dolmalık fıstık,

1 avuç kuş üzümü,

Tuz,

Karabiber,

3 su bardağı su

Hazırlanışı;

Un, tereyağı ve tuzu elinizle kum gibi oluncaya kadar ufalayın.

İçerisine yumurta ve suyu ilave edip hamur kıvamına gelince streçe sarıp dolapta dinlendirin.

Ardından fırına vereceğiniz kâseyi tereyağı ile iyice yağlayın. Tabanını ve kenarlarını bademlerle süsleyin.

Hamuru merdane yardımıyla açıp bademler ile süslediğiniz kaseye yerleştirin.

Pilav için;

Kuş üzümünü ılık suda şişmesi için bekletin.

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını ekleyin ve yağ eriyip ısınınca yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip çevirin ardından dolmalık fıstıkları ilave edin.

Pirinçler iyice kavrulduktan sonra yenibahar, tuz, karabiber ve kuş üzümünü ilave edin ve baharatların kokuları çıkıncaya kadar kavurma işlemine devam edin.

Suyu ilave edin, kapağını kapatın. Su kaynadıktan sonra altını kısın ve biraz nemli kalacak şekilde pişirin.

Not:

Pilavı nemli bırakmamızın sebebi, hamurun içinde pişmeye devam edeceğinden, pilavın kurumamsını sağlamak.

Birleştirmek için;

Kâseye yerleştirdiğiniz hamurun içerisine pilavı doldurun ve kenardan sarkan hamurları kâsenin üzerini örtecek şekilde kapatın.

Kâsenin üzerini alüminyum folyo ile iyice kapatın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 50 dakika üzeri kapalı bir şekilde 10 dakika folyoyu kaldırıp üzeri açık bir şekilde pişirin.

Tersyüz ederek servis edin.

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