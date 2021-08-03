PERAKENDE MAHALLESİ SPOR SALONU HIZLA YÜKSELİYOR

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun projeleri arasında yer alan Perakende Mahallesi Spor Kompleksi Projesi tamamlanıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun projeleri arasında yer alan Perakende Mahallesi Spor Kompleksi Projesi tamamlanıyor.

Daha önce halı saha, oyun grupları ve yürüyüş yolları tamamlanan Spor Kompleksi içerisinde Spor Salonu yapımı da tamamlanıyor.

Spor Salonu inşaatı bölgesinde incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerin istek ve taleplerini önemsediklerini belirtti. Başkan Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Mahalle spor salonlarımız hızlı bir şekilde yükseliyor. Şehrimizin iki ayrı noktasında oluşturduğumuz Mahalle Spor Komplekslerimiz evlatlarımızın, çocuklarımızın, mahalle sakinlerimizin kullanacağı şekliyle çok yakın zamanda hizmete girecek.

Perakende Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda oluşan bu alanda daha önce bir halı saha yapmıştık. Sonrasında peyzaj çalışmalarımızla, oyun gruplarımızla, yürüyüş yollarımızı yaptıktan sonra yine Mahalle Spor Salonumuzu inşaa ediyoruz. İnşallah 3 ay gibi bir süre içerisinde spor salonumuzu tamamlayarak bu bölgedeki mahallelerimizin kullanımına sunacağız. İçerisinde, voleybol, hentbol, basketbol ve salon sporların yapılabileceği spor salonumuzu tamamlıyoruz.

Sporu ve gençlerimizi önemsiyoruz. Gençlerin abisi olan bir Belediye Başkanı olarak gençlerimizin her talebini önemsiyoruz. Gençlerimiz için sosyal aktivite alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mahalle Spor Komplekslerimizin mahallelerimize, gençlerimize, evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre