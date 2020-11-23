PERA Bittim Ben şarkı sözleri
Türk müziğinin sevilen gruplarından olan Pera yepyeni parçasını Youtube'da paylaştı. Sensiz Ben, Melek, Biri Vardı, Dünya Gibi şarkılarıyla çok sevilen Pera Bittim Ben şarkı sözleri neler? Gökhan Mandır kimdir?
Pera Bittim Ben şarkı sözlerini sizler için derledik...
PERA BİTTİM BEN ŞARKI SÖZLERİ
Haklıydın, belki bana kızgındın
Dargın olsak bile söylerdin çok yalnızdın
Bütün günah bendeydi, göz göre mahvettin
Diye suçlasan bile beni ben haksızım, her şey bitti
Telefonum çalmaz mı, arasa duyulmaz mı
Diye bekledim durdum ben öylece gönül yorulmaz mı
Asılsız hayaller, yalandır biterler ama sözler o gözler seni özler
Yolun vardı gittin sen, sonum geldi bittim ben
...den ötesini bir görebilsen, yanılmışım dağılmışım
Yolun vardı gittin sen, sonum geldi bittim ben
...den geriye kalanları görsen, bin parçayım, paramparçayım
Söz-Müzik: Gökhan Mandır
Düzenleme: Mert Erol, Gökhan Mandır, Hakan Ünalan
Miks-Mastering: Kaya Sevinç
Yönetmen: Gökhan Mandır
Kamera: Hakan Ünalan, Gökhan Mandır
Kurgu: Hakan Ünalan, Gökhan Mandır