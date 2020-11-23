PERA Bittim Ben şarkı sözleri
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PERA Bittim Ben şarkı sözleri

23.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:50
PERA Bittim Ben şarkı sözleri

Türk müziğinin sevilen gruplarından olan Pera yepyeni parçasını Youtube'da paylaştı. Sensiz Ben, Melek, Biri Vardı, Dünya Gibi şarkılarıyla çok sevilen Pera Bittim Ben şarkı sözleri neler? Gökhan Mandır kimdir?

Pera Bittim Ben şarkı sözlerini sizler için derledik...

PERA BİTTİM BEN ŞARKI SÖZLERİ

Haklıydın, belki bana kızgındın

Dargın olsak bile söylerdin çok yalnızdın

Bütün günah bendeydi, göz göre mahvettin

Diye suçlasan bile beni ben haksızım, her şey bitti

Telefonum çalmaz mı, arasa duyulmaz mı

Diye bekledim durdum ben öylece gönül yorulmaz mı

Asılsız hayaller, yalandır biterler ama sözler o gözler seni özler

Yolun vardı gittin sen, sonum geldi bittim ben

...den ötesini bir görebilsen, yanılmışım dağılmışım

Yolun vardı gittin sen, sonum geldi bittim ben

...den geriye kalanları görsen, bin parçayım, paramparçayım

PERA Bittim Ben şarkı sözleri

Söz-Müzik: Gökhan Mandır

Düzenleme: Mert Erol, Gökhan Mandır, Hakan Ünalan

Miks-Mastering: Kaya Sevinç

Yönetmen: Gökhan Mandır

Kamera: Hakan Ünalan, Gökhan Mandır

Kurgu: Hakan Ünalan, Gökhan Mandır

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