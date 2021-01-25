Pentagon, mahkeme kararı almadan insanların konum bilgilerine ilişkin verileri satın alıyor

Pentagon'a bağlı istihbarat servislerinin, mahkeme kararı olmadan Amerikalıların ve yabancıların konum ve hareketleriyle ilgili bilgileri içeren veri tabanlarını satın aldığı ortaya çıktı.

New York Times (NYT) gazetesinin Demokrat Senatör Ron Wyden'ın talebine yanıt olarak sağlanan belgelere dayandırdığı haberinde, Pentagon'a bağlı istihbarat servislerinin birkaç yıldır mahkeme kararı almadan Amerikalıların ve yabancıların konum ve hareketleri ile ilgili bilgileri içeren, piyasada mevcut veri tabanlarını satın aldığını yazdı.

VERİ TABANINI SATIN ALARAK TAKİP EDİYOR

Sputnik'in aktardığına göre, haberde, istihbarat analizcilerinin son 2.5 yıldır yürütülen 5 soruşturma kapsamında ek yetkiye ihtiyaç duymadan akıllı telefonlardaki konum ve hareket verilerinin geldiği veri tabanını satın alarak takip ettiği ifade edildi.

"ANAYASAL İHLAL"

ABD hükümetinin, telefon şirketlerini konum verilerini paylaşmaya zorlaması için, 2018'de yürürlüğe giren yasaya göre mahkeme kararı çıkartması gerekirken aynı yasa, hükümetin söz konusu verileri bir komisyoncudan satın alarak kullanması durumunda herhangi bir izne ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

Daha önce İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruma kurumlarının, 'ülke topraklarındaki' göçmenleri takip etmek ve tutuklu göçmenleri soruşturmak için telefonlardaki konum verilerini kullandığı bilgisi ABD medyasında yer almıştı.

"ABD BİRLİKLERİNE YÖNELİK TEHDİTLERİN TESPİTİ İÇİN SATIN ALINIYOR"

"Ordunun bazen konum verilerini istihbarat amacıyla kullandığı da biliniyor" ifadelerine yer verilen yazıda, teşkilatın dünya çapında konuşlanmış ABD birliklerine yönelik tehditleri tespit etmek amacıyla 'yurt dışındaki yabancılar hakkındaki soruşturmalar için ağırlıklı olarak konum verilerini satın alıp kullandığı' belirtiliyor.

İstihbarat teşkilatının veri tabanlarını satın aldığı bilgi komisyoncularının "Amerikalıları ve yabancı kullanıcıları ayırmadığı", ABD'de bulunan kişileri daha sonra teşkilatın kendi ayıkladığı ve ayrı bir tabana taşıdığı ifade edilen yazıda, ardından analistlerin Amerikalılarla ilgili bilgilere ulaşmak için özel izin almaları gerektiği, böyle biri iznin son 2.5 yılda beş kez verildiği vurgulandı.

YASA ÇIKARILMASI GÜNDEMDE

Habere göre söz konusu uygulamaları özel yaşamın dokunulmazlığı ile ilgili anayasal haklarının ihlali olarak nitelendiren Senatör Wyden, Amerikalıların konum verilerinin korunmasını sağlamak için bir yasa çıkarmayı planlıyor.