Pentagon: İran'ın saldırısı sonrası beyin travması geçiren ABD askeri 34'e çıktı
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Pentagon: İran'ın saldırısı sonrası beyin travması geçiren ABD askeri 34'e çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerine yaptığı füze saldırısında beyin travması veya hasarı görülen asker sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı. Pentagon daha önce bu sayıyı 11 olarak duyurmuştu

25.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:56
Pentagon: İran'ın saldırısı sonrası beyin travması geçiren ABD askeri 34'e çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İranlı General 'nin öldürülmesi sonrası İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerine yaptığı füze saldırısında beyin travması veya hasarı görülen asker sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.


Pentagon daha önce bu sayıyı 11 olarak duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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