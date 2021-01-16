Pentagon'dan Trump'a son dakika golü! Veda töreni yapılmayacak
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Pentagon'dan Trump'a son dakika golü! Veda töreni yapılmayacak

16.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:26

Pentagon, yıllardır süren geleneği bozarak, görevden ayrılan ABD başkanları için silahlı kuvvetler tarafından yapılan veda töreninin Donald Trump için düzenlenmeyeceğini doğruladı. Bu kararın alınmasında Kongre baskınının etkisinin olduğu ifade edildi.

Milli güvenlik uzmanı Kevin Baron, Defense One'daki yazısında, iki üst düzey savunma bakanlığı yetkilisinin 'başkomutan' için askeri bir veda töreninin planlanmadığını doğruladığını aktardı.

Karar'da yer alan habere göre; Baron, Kongre binasına yapılan kuşatmayı ve Donald Trump'ın görevden alınması için Temsilciler Meclisi'nin ikinci kez oylama yapmasını 'rezalet' olarak değerlendirirken, "Bu rezaletlerden biri, komuta ettiği ABD askerlerini yok saymasıdır" dedi.

"DONALD TRUMP'A BU FIRSAT VERİLMEYECEK"

Donald Trump'ın askerle ilişkisinin ne düzeyde olduğunun belli olmadığını söyleyen Baron, yazısını 1989'da Başkan Ronald Reagan'ın asker karşısındaki son sözlerini hatırlatarak bitirdi:

"1989'da Reagan, başkomutan olmanın 'başkanlığın en kutsal ve en önemli görevi' olduğunu söyledi. Ve böylece, askeri kitle karşısındaki son anını, Donald Trump'a yaptıkları yüzünden söyleme fırsatı verilmeyecek basit sözlerle kapatmak için kullandı: Tüm Amerika adına teşekkür ederim."

"ASKERLER BU ZORUNLULUKTAN KURTULABİLİR"

Törenin Pentagon'un isteği üzerine mi yoksa Kongre binasındaki isyancılara Pentagon tarafından yardım edilmediği için Trump'ın orduya karşı küskünlüğünden mi düzenlenmediğinin belli olmadığını söyleyen gazeteci yazar Jim Heath, "Sebebi ne olursa olsun, askerler Trump için son bir kez hazır ola geçme zorunluluğundan kurtulabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Pentagon'dan Trump'a son dakika golü! Veda töreni yapılmayacak
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