Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezasını bozdu

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen Bill Cosby'nin beraatine karar verdi.

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen Bill Cosby'nin beraatine karar verdi.

ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, Eylül 2018'de 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand adlı kadına karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı. 83 yaşındaki Cosby, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ikinci kez temyiz başvurusunda bulunmuştu. Pensilvanya Yüksek Mahkemesi tarafından yayınlanan 79 sayfalık bir kararda, Cosby'nin adil yargılanmadığı ifade edilerek, "Cosby'nin mahkumiyeti iptal edildi ve serbest bırakıldı" denildi.

Cosby'nin avukatlarından Brian W. Perry, müvekkilinin öğleden sonra hapishaneden serbest bırakıldığını ve Philadelphia'daki evine doğru yola çıktığını aktardı.

İki yıldan fazla hapiste yatan Cosby'nin Constand adlı kadına karşı cinsel tacizden suçlu bulunmasının ardından ABD'de 60'tan fazla kadın, Cosby'ye karşı cinsel tacizden suç duyurusunda bulunmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı