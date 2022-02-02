PENSİLVANYA - ABD'de köstebekten mevsim tahmini

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Punxsutawney kasabasında dünyaca ünlü köstebek Phil, kış havasının daha ne kadar süreceğini tahmin ediyor. Efsaneye göre, kirpi kendi gölgesinden korkar ve yuvasına dönerse, 6 hafta daha soğuk hava olacağına inanılıyor. Köstebek Günü hava tahminleri kasabada 1887'den beri yapılıyor.