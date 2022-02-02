PENSİLVANYA - ABD'de köstebekten mevsim tahmini - Haberler
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PENSİLVANYA - ABD'de köstebekten mevsim tahmini

AA, Tayfun Coşkun - Güncel
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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Punxsutawney kasabasında dünyaca ünlü köstebek Phil, kış havasının daha ne kadar süreceğini tahmin ediyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Punxsutawney kasabasında dünyaca ünlü köstebek Phil, kış havasının daha ne kadar süreceğini tahmin ediyor. Efsaneye göre, kirpi kendi gölgesinden korkar ve yuvasına dönerse, 6 hafta daha soğuk hava olacağına inanılıyor. Köstebek Günü hava tahminleri kasabada 1887'den beri yapılıyor.

PENSİLVANYA - ABD'de köstebekten mevsim tahmini

PENSİLVANYA - ABD'de köstebekten mevsim tahmini

PENSİLVANYA - ABD'de köstebekten mevsim tahmini

AA / Tayfun Coşkun - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, Güncel, Haber

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