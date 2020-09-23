Pendikli minibüsçülerden sağlık çalışanları için saygı duruşu
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Pendikli minibüsçülerden sağlık çalışanları için saygı duruşu

23.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:33
Pendikli minibüsçülerden sağlık çalışanları için saygı duruşu

Pendikli minibüsçüler, korona virüs sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu.

Pendikli minibüsçüler, korona virüs sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu. Minibüsçülerin bu anlamlı hareketi, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırının yaşandığı bu günlerde takdir topladı.

Korona virüs ile mücadelede en ön safta canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Pendik Minibüsçüler Derneğine bağlı hatlı minibüs şoförleri, Pendik'teki minibüs durağında 2 dakika süre boyunca sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu. Bazı minibüs şoförleri de kornaya basarak saygı duruşuna katıldı.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları, hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı. Minibüsçülerin bu anlamlı hareketi, sağlık çalışanlarına saldırı olayının yaşandığı bu günlerde takdir topladı.

Saygı duruşu hakkında konuşan Pendik Minibüsçüler Derneği Başkanı Erkan Dakoğlu, "Bugünkü saygı duruşumuzu sağlık kahramanları için yapıyoruz. Kendi iş dalımızda, kendi platformumuzda onların arkasında olduğumuzu ufak da olsa göstermek için bugün burada toplandık. Onların haklarını ödeyemeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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